Christina Ricci z nekdanjim možem rešila še zadnje podrobnosti ločitve

Igralka Christina Ricci je sedaj tudi uradno rešila še zadnje podrobnosti ločitve z nekdanjim možem Jamesom Heerdegenom. Igralka in filmski producent sta se razšla pred dvema letoma, a sta morala razdeliti premoženje in se dogovoriti o podrobnostih ločitve. Kot poroča TMZ, bo 42-letnica obdržala hišo v San Fernandu, stanovanje v New Yorku pa bosta prodala in si denar razdelila.

Christina Ricci, ki jo je med ločitvijo zastopala znana odvetnica za ločitve Samantha Spector, je sedaj tudi uradno zaključila vse postopke v zvezi z ločitvijo od moža, filmskega producenta Jamesa Heerdegena. Zvezdnika sta se razšla že pred dvema letoma, sedaj pa sta uspela doseči dogovor in razdeliti premoženje, ki sta ga ustvarila v času, ko sta bila poročena. icon-expand Christina Ricci z nekdanjim možem Jamesom Heerdegenom. FOTO: Profimedia Igralka bo poleg hiše in denarja od prodaje newyorškega stanovanja obdržala še pravice svojih projektov in dobiček, ki ga bo od teh iztržila. Producentu pa bodo pripadli avtomobil znamke Subaru in osebni predmeti, od nekdanje žene pa bo prejel enkratno izplačilo v vrednosti 178.210 evrov. Nekdanja zakonca bosta imela deljeno skrbništvo nad njunim 8-letnim sinom Freddiejem, o njegovi izobrazbi in zdravstvenih odločitvah pa bo odločala igralka, ki bo vse to tudi finančno krila. 42-letnica je vlogo za ločitev vložila poleti 2020, takrat naj bi prišlo tudi do družinskega nasilja. Nekaj mesecev pozneje je njen mož zahteval začasno prepoved približevanja igralki, a je sodnik to zavrnil. Zvezdnica se je oktobra 2021 poročila z Markom Hamptonom, dva meseca po poroki pa sta se razveselila hčerke Cleo. Čeprav je igralka že prebolela ločitev, jo je ta drago stala. Kot je razkrila, je morala za to, da je lahko krila stroške ločitvenega postopka, prodati celotno kolekcijo torbic. "Zbirala sem torbice. Nekaj časa sem imela lepo kolekcijo Chanelovih torbic, a sem morala kar nekaj stvari prodati," je povedala za Sunday Times. "Določene travme v življenju so povezane s finančnimi travmami, podaljšanimi sodnimi situacijami, skrbniškimi stroški in boji proti prepovedi približevanja. A kljub temu sem v redu in nimam težav. Naučila sem se te investicije uporabljati v druge namene. V ta namen sem uporabila tudi svojo zbirko Chanelovega nakita," je še dodala.