Christina Ricci: Ženske v Hollywoodu bodo igrale vse zanimivejše like

Igralka Christina Ricci je svojo igralsko kariero začela že v otroštvu, ko je leta 1990 ob boku Cher in Winone Ryder zaigrala v filmu Sirene, leto pozneje pa v prvem filmu o družini Addams, Pri Addamsovih. Zvezdnica je tako del filmske industrije praktično vse svoje življenje, opaža pa, da se stvari v Hollywoodu končno spreminjajo – predvsem za ženske.

Christina Ricci je v nedavnem intervjuju za The Los Angeles Times spregovorila tudi o spremembah, ki se dogajajo v filmski industriji. Zvezdnica, ki je prvo vlogo odigrala pri rosnih desetih letih, je dovolj dolgo del Hollywooda, da opaža, kako se z novimi generacijami spreminja odnos mladih igralk do dela, saj so prav one tiste, ki se znajo zavzeti zase in postaviti meje še dovoljenega.

icon-expand Christina Ricci FOTO: Profimedia

"Vedno bolj se zavedamo, da bomo lahko ženske z leti igrale vse zanimivejše like, k čemur pa je pripomogel tudi čas, v katerem živimo," je dejala 41-letna igralka. "Pred kratkim smo se s članicami igralske zasedbe serije Yellowjackets pogovarjale, kako so se stvari za igralke spremenile – kaj lahko zahtevaš zase. Veliko mladih igralk, ki nastopajo v tej seriji, se zna postaviti zase in reči 'Ne, tega ne bom počela. Tega nočem početi. Ni mi všeč način, kako se obnašate do mene.' Ko jih opazujem in se zavem, koliko so stare, sem res navdušena nad njimi. Tako zabavno je, da jih ne ovirajo vse tiste tradicionalne zahteve, ki so jih včasih postavljali ženskim likom – kje je meja, ko lahko ženska še izrazi svoje nezadovoljstvo in ni označena za zahtevno osebo," je razložila Riccijeva.

Kako hitro se znajdeš onkraj te meje, 41-letna igralka še predobro ve, saj je bila tudi sama nekaj časa med tistimi, ki so veljale za "zahtevne". Razlog je bilo predvsem to, da se je izogibala tipičnim ženskim vlogam in je raje nastopala v filmih, v katerih je igrala like s kompleksnejšim značajem. Takšna sta bila tudi lika Dedee v filmu Nasprotno od seksa iz leta 1998 in Ree v filmu Očiščenje, v katerem je zaigrala osem let pozneje. A kljub temu ni nikoli razmišljala, da bi zamenjala poklic.

"To počnem že vse svoje življenje, zato najverjetneje ne bom počela česa drugega. Tako čutim že od nekdaj. Vsekakor pa je bilo obdobje, ko nekako nisem sodila v filme, ki so jih v tistem času snemali. Neprestano so me prosili, naj zaigram ali nastopim na avdiciji za kakšno romantično komedijo ali kakšen drug film, ki je bil primeren za žensko moje starosti, a nekako nisem spadala v nobenega od teh filmov. Sem drugačne vrste igralka in to je bilo zelo težko obdobje v moji karieri. Na žalost sama nisem premogla takega mišljenja, kot ga imajo mlade igralke danes. Zelo sem se trudila, da bi se spremenila, in se silila, da bi se bolj zlila s tistimi filmi, a to se ni nikoli dobro izšlo," je bila odkrita.