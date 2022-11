Christino Applegate zaradi bolezni z vozičkom pripeljali na snemanje

Igralko Christino Applegate je lansko leto soočilo z diagnozo multiple skleroze, ki je močno zaznamovalo njeno življenje. Zvezdnica, ki je za bolezen izvedela ravno med snemanjem tretje sezone serije Dead to me, je nedavno razkrila, da so zaradi njenega zdravja ustavili produkcijo. Ko so po petih mesecih nadaljevali snemanje, je to zahtevalo kar nekaj sprememb in prilagoditev za igralko, ki so jo na snemanje pripeljali z vozičkom.

"Nikoli ne bom povsem sprejela te bolezni," je za The New York Times povedala igralka Christina Applegate. V intervjuju je odkrito spregovorila o tem, kako gleda na diagnozo multiple skleroze, ki jo spremlja od lani, in kako je to vplivalo na njeno kariero. Zvezdnica je za bolezen izvedela avgusta 2021, ravno med snemanjem tretje sezone serije Dead to me, ki jo predvaja tuja pretočna platforma. "Morala sem predelati določene izgube, ki mi jih je prinesla bolezen. Potrebovala sem čas," je razkrila Christina. Zaradi njenega zdravljenja so producenti za pet mesecev prekinili snemanje.

icon-expand Zvezdnica je diagnozo dobila avgusta 2021, ravno med snemanjem tretje sezone serije Dead to me. FOTO: Profimedia

Kljub zdravilom pa se igralka na set ni vrnila enaka kot prej. "To ni bolezen, ki bi jo kar naenkrat pozdravil in si rekel, da si popolnoma v redu," je dejala in priznala, da je njeno stanje povzročilo precej sprememb na samem snemanju. Soigralci in ekipa so se ji prilagodili in pomagali pri različnih scenah. Na snemanje so jo pripeljali z vozičkom in ji pomagali pri hoji, saj je s težavo premagovala stopnice do svoje prikolice na setu. Razkrila je še, da se je morala večkrat opreti na vrata, da je sploh lahko stala.

icon-expand Igralko so po prizorišču snemanje prevažali z invalidskim vozičkom. FOTO: Profimedia

Applegatova je v intervjuju še zaupala, da je bolezen nanjo vplivala tudi vizualno. "To je prvič, da me boste videl takšno, kot sem," je povedala. "Zredila sem se za 18 kilogramov in ne morem hoditi brez palic. Želim, da ljudje vedo, da se vsega tega zelo zavedam," je dodala. Kljub temu ni povsem prepričana, če jo bodo gledalci pripravljeni sprejeti v novi vlogi. "Ljudje bodo zagotovo rekli, da ne morejo mimo tega in da sem pohabljena, a to ni odvisno od mene," je prepričana.

icon-expand Linda Cardellini je bila Christinina velika podpora na snemanju. FOTO: Profimedia

50-letnica pa je zelo hvaležna za podporo ki jo je dobila od svojih soigralcev. Posebno vez je ustvarila s soigralko Lindo Cardellini. "Takoj sem vedela, da si bova ščitili hrbet, se podpirali in si pomagali pri stvareh," je dejala Cardellinijeva ob prvem srečanju s Christino.