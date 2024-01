Christopher Eccleston obtožen nadlegovanja: Raje bi dal roko v mešalnik

OGLAS

Igralec Christopher Eccleston, ki se ga spomnimo iz priljubljene serije Doctor Who, se je v nedavnem pogovoru spomnil incidenta, v katerega je bil vpleten pred časom. Takrat je sodeloval pri nastajajočem filmu, ena izmed igralk – njenega imena ni razkril – pa ga je obtožila neprimernega dotikanja med intimnimi prizori, ki sta jih morala posneti skupaj. Slavna igralka je preostalemu delu ekipe, ki je sodeloval pri projektu, zatrjevala, da se je Eccleston "dotika tam, kjer se je ne bi smel," in je prekoračil mejo, ki jo je določal scenarij. Christopher je pojasnil, da so bile obtožbe lažne, sam pa se je ob tem počutil izdanega: "Snemala sva prizor, ki je zahteval intimno dotikanje in telesno zbliževanje, ona pa je ekipi namignila, da si preveč dovolim. Samo zato, ker me ni marala."

Christopher Eccleston FOTO: Profimedia icon-expand

O neimenovani igralki so se pojavila vprašanja, 59-letnik pa je razkril le, da nikakor ne gre za Nicole Kidman, ki naj bi bila med snemanjem čudovita. "Imel sem srečo, da se mi je to zgodilo, preden se je razširil plaz stvari o Harveyju Weinsteinu, tako da me niso začeli povezovati z njim. Toda še nikoli se nisem počutil tako izdanega od katerega koli izmed kolegov kot tisti dan. Moram priznati, da bi raje dal roke v mešalnik, kot pa da bi se dotaknil te osebe na neprimeren način," je bil odločen Eccleston. Zgodbo je povedal po tem, ko je lansko leto iskreno spregovoril o svojem duševnem zdravju in boju z motnjo hranjenja, ki jo je zvezdnik primerjal z zaporno kaznijo.

Eccleston napisal avtobiografijo in spregovoril o anoreksiji. FOTO: Profimedia icon-expand