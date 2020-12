Christopher Walken: Nikoli nisem imel mobilnega telefona ali računalnika

"Nekdo je moral priti in urediti računalnik, da sem lahko del te oddaje. Nimam svojega mobilnega telefona ali računalnika," je dejal Christopher Walken , ki ga med drugim poznamo iz filma Ujemi me, če me moreš , trenutno pa promovira novo dramo Wild Mountain Thyme.

"Druga stvar pa je, da so mobilni telefoni in takšne stvari izredno podobne uri. Če jo potrebuješ, jo ima vedno nekdo drug. Ljudje so zelo prijazni in mi pogosto posodijo stvari,"je še dejal oskarjevec, ki med projekti moral imeti mobilni telefon:"Običajno mi med snemanjem filmskih projektov podarijo telefon, a bolj zato, da me lahko najdejo."Colbert je ob tem dobil asociacijo na napravo za sledenje, igralec pa se je strinjal:"Če želim telefon uporabiti, me mora nekdo poklicati. Točno tako."

Walken je v intervjuju še razkril, da ima v svojem domu v Connecticutu, poseben prostor za spominke, ki jih je zbral v preteklih letih. V zbirki mu največ pomenijo kratke hlače, ki so nekoč pripadale legendarnemu boksarju Muhammadu Aliju."Muhammed Ali je poleg športa počel tudi druge stvari. Nastopal je v Broadwayu in dobil nekakšno vlogo na turneji. Takrat sem delal v kanadskem teatru, ko so s predstavo gostovali ravno pri nas. Tam je pustil kos oblačila in ga dal na dražbo za dobrodelne namene za gledališče. Kupil sem jih jaz."