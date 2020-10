Chrisu Prattu ob nazivu 'najmanj priljubljen Chris Hollywooda' v bran stopili soigralci

41-letni filmski igralec je pred kratkim prejel titulo Chrisa, ki je v filmski industriji med občinstvom najmanj priljubljen. Na Twitterju je 'premagal' soimenjake Evansa, Pina in Hemswortha, rezultat pa je razburil njegovo ženo ter soigralce: Roberta Downeyja Jr., Marka Ruffala in Zoe Saldano.

Glasovanje na Twitterju je igralcuChrisu Prattu prineslo naziv 'najbolj groznega Chrisa', torej osebe, ki je med soimenjaki med občinstvom najmanj priljubljena. Hollywoodski zvezdnik je 'zmagal' v konkurenci kolegov z imenom Chris, to so bili še igralciChris Pine, Chris Evansin Chris Hemsworth. Sedaj pa je Prattu v bran stopila Marvelova zasedba, ostre besede javnosti pa je namenila tudi njegova soproga Katherine Schwarzenegger. Vsi od njih so namreč ob tem začutili potrebo, da ga zaščitijo in mu javno namenijo nekaj lepih besed.

icon-expand Chris Pratt - najmanj priljubljen od Chrisov Hollywooda. FOTO: Profimedia

41-letni 'najbolj grozen Chris vseh Chrisov Hollywooda' si naziva po besedah njegovih bližnjih zagotovo ni zaslužil. ''A je to tisto, kar trenutno potrebujemo? Toliko se dogaja po svetu, ljudje se s situacijo borijo na toliko načinov. Biti zloben je tako zgrešeno,'' je v sporočilu na omrežju Instagram zapisala njegova žena. Dodala je, da je dovolj prostora za ljubezen do vseh naštetih igralcev: ''Ljubezen je vse kar rabimo, ne pa zloba in nadlegovanje. Poskusimo s tem.''

icon-expand Downey se z izbiro nikakor ne strinja. FOTO: AP

Igralca pa je na omrežjih zagovarjal zvezdnik Marvelovih Maščevalcev, Robert Downey Jr. Najprej je objavil njuno skupno fotografijo iz filmskega seta, kasneje pa zagovarjal igralčeve politične in verske nazore. ''Kakšen svet. 'Brezgrešni' mečejo kamenje proti mojemu bratu Chrisu Prattu. Kristjan, ki živi po načelih in se ni koli ni posluževal ničesar drugega kakor pozitivnost in hvaležnost ... in se je pred kratkim poročil v družino, ki omogoča civiliziran dialog,'' je razložil.

Mark Ruffalo, ki se je pojavil v vlogi Hulka je oboževalcem zagotovil, da Pratta osebno pozna in da je 'človek na mestu,' javila pa se je tudi Zoe Saldana, ki je zaigrala Gamoro v Varuhih galaksije. V bran igralskemu kolegu je citirala slovitega raperja Tupaca Shakurja: ''Ne glede na to, kako težko je, izprsi se, dvigni glavo in to prenesi,''je zapisala in dodala, da njegovo vrednost pozna njegova družina, prijatelji, kolegi in vsi, ki so mu kadarkoli prekrižali pot.