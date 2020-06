Chromatica pevke Lady Gaga najhitreje prodajani album leta 2020 na Otoku

Rekord, ki je Lady Gaga znova postavil na sam vrh, je skoraj primerljiv s tistim iz leta 2013, ko je pevka žela uspehe z izdelkom Artpop . Zvezdnica se na novem albumu vrača k koreninam, plesnim pop ritmom, ki so jo izstrelili v orbito hit proizvodov. Kritiki so album označili kot prvinskega in najboljšega do sedaj. Po izletih v kantri vode, se pevka znova obrača k temu, kar v resnici je: ''Pesem za pesmijo, vse je odlično,'' so zapisali v reviji Variety in dodali, da zveni natančno tako, kot da ve, kdo v resnici je, kaj želi povedati in na kakšen način želi to storiti.

''Njena pop renesansa ni mogla priti ob boljšem času,''so se strinjali pri revijiRolling Stone. Preporod pop ikone pa so prepoznali tudi pri The Independentuin zapisali: ''To so himne o dvomu v samega sebe, o samorefleksiji, o samouničevanju ter samospoznanju.''Pevka, ki se je v preteklosti borila s kroničnimi boleznimi in depresijo, je želela, da album postane protistrup za vse težke čase, ki jih je preživela: ''Ponovno sem posnela plesni album. To plesišče je zdaj moje, zaslužila sem ga s tem, kar sem doživela. Pričetek albuma simbolizira tudi začetek moje poti k zdravljenju. Upam, da bo navdih ljudem, ki se želijo ozdraviti preko veselja in plesa.''