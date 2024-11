Chuck Norris Jali Bratu čestital za rojstni dan

Chuck Norris in Jala Brat

"Hej Jala, Arman in jaz ti želiva vse najboljše za rojstni dan. Hvala, ker si tako velik oboževalec. Upam, da se bova nekega dne srečala. Ostani sam svoj še naprej in nadaljuj z delom. Pozdrav tudi Sarajevu, ki je tako čudovito mesto. Tvoj prijatelj, Chuck Norris," je na posnetku dejal zvezdnik.

Priljubljen balkanski raper

Jala Brat in Buba Corelli sta med bolj priljubljenimi balkanskimi raperji, duo pa že leta kraljuje na tej sceni. Njune pesmi so vedno v samem vrhu glasbenih lestvic v regiji. Letos poleti sta se kar trikrat povzpela na Billboardovo lestvico za Hrvaško, kjer sta navduševala s pesmimi Monster, 7ice in Rosalia.