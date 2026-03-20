Chuck Norris: 'Ne staram se, sem vedno boljši'

Chuck Norris je 10. marca dopolnil 86 let, njegova zadnja objava na družbenem omrežju pa je sporočala, da se ne stara, je le vedno boljši. Dodal je posnetek, na katerem trenira boksanje, ob njem pa pripisal: "Nič ne prekaša nekaj igrive nedeljske akcije, da se počutiš mlajši. Hvaležen sem za še eno leto, zdravje in možnost, da delam, kar imam rad. Hvala vsem, da ste najboljši oboževalci na svetu. Vaša podpora skozi vsa leta mi pomeni več, kot si lahko predstavljate."