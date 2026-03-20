Chuck Norris: 'Ne staram se, sem vedno boljši'

Los Angeles, 20. 03. 2026 15.33 pred 24 minutami 1 min branja 1

K.Z.
Chuck Norris

Chuck Norris, mojster borilnih veščin in priljubljeni igralec, je veljal za neuničljivega. Pred nekaj dnevi je dopolnil 86 let, na družbenem omrežju pa je objavil posnetek, na katerem se tepe, ob njem pa pripisal: "Ne staram se, sem vedno boljši."

Chuck Norris je 10. marca dopolnil 86 let, njegova zadnja objava na družbenem omrežju pa je sporočala, da se ne stara, je le vedno boljši. Dodal je posnetek, na katerem trenira boksanje, ob njem pa pripisal: "Nič ne prekaša nekaj igrive nedeljske akcije, da se počutiš mlajši. Hvaležen sem za še eno leto, zdravje in možnost, da delam, kar imam rad. Hvala vsem, da ste najboljši oboževalci na svetu. Vaša podpora skozi vsa leta mi pomeni več, kot si lahko predstavljate."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnika so nekaj dni po rojstnem dnevu hospitalizirali, novica, da je umrl, pa je presenetila oboževalce in javnost. "S težkim srcem naša družina sporoča, da je včeraj zjutraj nenadoma umrl naš ljubljeni Chuck Norris. Čeprav bi radi okoliščine ohranili zasebne, vedite, da je bil obkrožen s svojo družino in je umrl v miru," je zapisala njegova družina, ki je sporočila žalostno novico.

chuck norris igralec smrt

Umrl je Chuck Norris

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

3320.
20. 03. 2026 15.57
Počivaj u miru, legenda, svet ne bo isti brez tebe 🖤
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Spor v družini Beckham
