Chuck Norris: 'Ne staram se, sem vedno boljši'

Chuck Norris je 10. marca dopolnil 86 let, njegova zadnja objava na družbenem omrežju pa je sporočala, da se ne stara, je le vedno boljši. Dodal je posnetek, na katerem trenira boksanje, ob njem pa pripisal: "Nič ne prekaša nekaj igrive nedeljske akcije, da se počutiš mlajši. Hvaležen sem za še eno leto, zdravje in možnost, da delam, kar imam rad. Hvala vsem, da ste najboljši oboževalci na svetu. Vaša podpora skozi vsa leta mi pomeni več, kot si lahko predstavljate."
Zvezdnika so nekaj dni po rojstnem dnevu hospitalizirali, novica, da je umrl, pa je presenetila oboževalce in javnost. "S težkim srcem naša družina sporoča, da je včeraj zjutraj nenadoma umrl naš ljubljeni Chuck Norris. Čeprav bi radi okoliščine ohranili zasebne, vedite, da je bil obkrožen s svojo družino in je umrl v miru," je zapisala njegova družina, ki je sporočila žalostno novico.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.