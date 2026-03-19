Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Chucka Norrisa odpeljali v bolnišnico

Lihue, 19. 03. 2026 20.42 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Igralec Chuck Norris je bil nenadoma hospitaliziran. Do zdravstvenega zapleta je prišlo na enem od otokov Havajev, vzrok pa za zdaj javnosti ostaja še neznan. Viri blizu zvezdnika sicer pravijo, da naj bi bil 86-letnik še včeraj aktiven in da je očitno zdravstvena težava nastopila nenadoma.

Chuck Norris je bil hospitaliziran. TMZ poroča, da se je v zadnjih 24 urah na otoku Kauai na Havajih pripetila nujna medicinska situacija, zaradi katere so igralca pripeljali v bolnišnico.

FOTO: Profimedia

Vzrok hospitalizacije trenutno javnosti še ni znan, so pa viri, seznanjeni s situacijo, za omenjeni medij sporočili, da naj bi bil 86-letnik dobrega razpoloženja. Do urgentnega stanja naj bi tako prišlo hitro, saj naj bi Norris še včeraj treniral, klepetal s prijatelji in se šalil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik je v začetku tega meseca praznoval rojstni dan in ob tej priložnosti na družbenih omrežjih objavil videoposnetek svojega treninga. "Ne staram se. Izboljšujem se," je dejal in videoposnetku med drugim pripisal: "Hvaležen sem za še eno leto, dobro zdravje in priložnost, da še naprej počnem to, kar imam rad." Pozabil pa ni niti na svoje oboževalce, ki mu ob strani stojijo in ga podpirajo že desetletja. "Vaša podpora skozi leta mi je pomenila več, kot si boste kdajkoli predstavljali," je zatrdil.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573