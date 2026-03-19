Chucka Norrisa odpeljali v bolnišnico

Vzrok hospitalizacije trenutno javnosti še ni znan, so pa viri, seznanjeni s situacijo, za omenjeni medij sporočili, da naj bi bil 86-letnik dobrega razpoloženja. Do urgentnega stanja naj bi tako prišlo hitro, saj naj bi Norris še včeraj treniral, klepetal s prijatelji in se šalil.

Zvezdnik je v začetku tega meseca praznoval rojstni dan in ob tej priložnosti na družbenih omrežjih objavil videoposnetek svojega treninga. "Ne staram se. Izboljšujem se," je dejal in videoposnetku med drugim pripisal: "Hvaležen sem za še eno leto, dobro zdravje in priložnost, da še naprej počnem to, kar imam rad." Pozabil pa ni niti na svoje oboževalce, ki mu ob strani stojijo in ga podpirajo že desetletja. "Vaša podpora skozi leta mi je pomenila več, kot si boste kdajkoli predstavljali," je zatrdil.