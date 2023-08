Ciara pričakuje četrtega otroka

To bo tretji otrok, ki ga bo povila s partnerjem Russllom Wilsonom. Najstarejšega sina je zvezdnica pozdravila z nekdanjim partnerjem, raperjem Futurom. Zvezdnica je že mamica devetletnega sina Futura Zhairja, šestletne Sienne in triletnega Wina."Še enkrat me takole pogledaš in narediva še enega otroka. Ti si moje srce, jaz sem tvoje rebro," je 37-letnica zapisala pod objavo na družabnem omrežju in se s tem navezala na verz iz dueta How We Roll s Chrisom Brownom.

Spomnimo, Ciara se je kmalu po rojstvu prvorojenca razšla z raperjem Futurom, leto pozneje pa skočila v zvezo s sedanjim možem, profesionalnim nogometašem, ki jo je leta 2016 tudi zaprosil. Istega leta sta se sprehodila do oltarja in si dahnila usodni da. Po prihodu Sienne in Wina je športnik razkril, da si želi več otrok, in želja se mu je sedaj izpolnila. Leta 2019 se je Ciara za medij Extra pošalila, da si soprog želi kar osem otrok, ter dodala, da se tudi sama veseli prihoda novih potomcev.