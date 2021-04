Čilska televizijska hiša se je opravičila skupini BTS

Čilska televizijska hiša se je v skeču Mi Barrio, ki ga je pripravila za oddajo El Late De Raquel, ponorčevala iz korejske skupine BTS. V ksenofobni parodiji so se norčevali iz novega koronavirusa, ki je v svet pripotoval iz Kitajske, Čilenci pa so kar vse Azijce pometali v en koš. Z voditeljico so tako klepetali igralci, ki so spominjali na člane skupine BTS, njihova govorica pa je bila močno popačena.

Čilska televizijska hiša je v svojem programu predvajala oddajo, katere del je bila parodija, v kateri so glavno vlogo odigrali igralci, ki so predstavljali skupino BTS. Kar naj bi bilo komično, se je sprevrglo v ksenofobno in rasistično norčevanje tako iz Azijcev kot iz samih članov korejske skupine BTS. Tema pogovora med voditeljico in igralci je bil novi koronavirus, igralci pa so se vsi predstavili kot 'Kim Džong Uno', 'Kim Džong Duo' in tako naprej. Govorili so popačeno in se norčevali iz korejskega naglasa, covida-19 in cepljenja.

icon-expand bts FOTO: Profimedia

Oddaja je povzročila veliko ogorčenja tako med oboževalci skupine kot tudi ostale publike. Ti so zahtevali opravičilo, na televizijsko hišo pa se je vsul tudi plaz komentarjev na družbenih omrežjih s ključnikom #ElRacismoNoEsComedia (rasizem ni komedija). Televizijska hiša se je v izjavi za javnost opravičila in zapisala: "Glede na odzive, ki so sledili skeču Mi Barrio, si medijska hiša Megamedia želi pojsaniti sledeče: humor pomaga ljudem, da se lažje soočijo s težkimi razmerami pandemije. Tistim, ki se počutijo užaljene zaradi parodije v oddaji El Late De Raquel, se opravičujemo. Naš namen ni bil žaliti ali prizadeti katere koli skupnosti." V izjavi so obljubili, da se bodo izboljševali, učili in poslušali tako pozitivne kot negativne komentarje ter tako izboljšali program.

Soočanje z rasizmom azijskih skupnosti je v zadnjem letu, posebej v ameriških zveznih državah, močno naraslo. Žaljivke kot so 'kitajski virus' in 'Kung flu' (Kung gripa), ki so jih uporabili v parodiji, azijske skupnosti ostro obsojajo.

Hkrati pa je bila parodija že drug neposredni napad na skupino BTS, ki jo je pred dvema mesecema užalil nemški radijski voditelj, ki se je norčeval iz njihove priredbe pesmi angleške skupine Coldplay, Fix You. Voditelj jih je primerjal kar s koronavirusom. Sedemčlanska skupina BTS se na čilsko norčevanje še ni odzvala, so pa prejšnji mesec spregovorili o rasizmu, s katerim se preveč pogosto srečujejo. Izpostavili so, da se pogosto iz njih norčujejo, ker so azijske rase in iz njihovega izgleda. V izjavi so dejali, da je rasizem velik razlog, zaradi katerga se počutijo nemočne in manj samozavestne.