Cindy Crawford hčerki Kaii ob rojstnem dnevu: Tako ponosna sem nate

OGLAS

"Vse najboljše za 23. rojstni dan, Kaia Gerber. Čas res hitro beži," je objavo na družbenih omrežjih začela Cindy Crawford in se s prav posebnimi besedami poklonila svoji drugorojenki. "Tako ponosna sem nate in na to, kako krmariš skozi življenje. Občudujem tvoje sočutje, radovednost, zagnanost in neustrašnost! Tako zelo te imam rada," je še zapisala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

58-letnica je na Instagramu delila dve fotografiji, eno iz mladosti, ko se s hčerko stiskata in eno, ki je nastala nedavno. Na njej mama in hči pozirata na rdeči preprogi enega od dogodkov. Kaia je po mami več kot očitno podedovala tako gen za lepoto kot tudi občutek za modno pisto in poziranje, saj je že zelo uspešna kot manekenka. Ko je Cindy februarja praznovala rojstni dan, se ji je s simpatično objavo na družbenih omrežjih poklonila tudi njena hčerka.