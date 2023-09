Cindy Crawford o intervjuju z Oprah: Bila sem otrok

Cindy Crawford je svet spoznal, ko je prvič gostovala v oddaji Oprah Winfrey skupaj s svojim predstavnikom Elite Modeling Agency Johnom Casablancasom . V posnetku, predstavljenem v novem dokumentarcu, Oprah predstavi mlado manekenko, nato pa vpraša: "Ali je vedno imela takšno telo? Vstani samo za sekundo. No, temu jaz pravim telo." Cindy se je nervozno nasmehnila, nato pa vstala in pustila občinstvu in gledalcem, da si jo ogledajo.

"Bila sem kot lastnina ali nek otrok, vsi me vidijo, a me nihče ne sliši. Ko pogledaš z današnjimi očmi, Oprah reče vstani in mi pokaži svoje telo. Ko na to pogledate z današnjimi očmi in Oprah pravi, da vstanite in ji pokažite svoje telo, je to tako, kot če bi rekla, naj ji pokažem, zakaj sem vredna, da sem tam. V tistem trenutku tega nisem prepoznala, gledano iz sedanje perspektive, sem pomislila:'O moj bog, to je bilo res narobe.' Še posebej od Oprah," je povedala Cindy v dokumentarcu.

Oprah je Johna spraševala tudi o karieri in vpeljevanju v svet mode takrat 20-letne manekenke. "S Cindy je bilo veliko več mentalnega dela, ni bila prepričana, ali želi biti manekenka ... in malo po malo, njene ambicije rastejo. Zaveda se, da je lahko številka ena, če hoče v poslu," je takrat dejal v intervjuju.