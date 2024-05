Cindy Crawford o smrti brata: To bi morala biti jaz

58-letnica, ki se je skozi tragedijo prebijala s svojima sestrama Chris in Danielle, je povedala, da je njun oče John Crawford hrepenel po sinu, še preden je na svet prišel Jeffrey. "Moj oče je želel fantka in četrti otrok je bil fantek in mislim, da je bila prisotna ogromna krivda," je povedala voditeljicama Kelly Corrigan in Christy Turlington.

"Pri nas, otrocih, obstaja takšen občutek krivde, ker smo preživele, še posebej zato, ker smo vedele, da si oče res želi fantka. Počutile smo se, kot da bi to morala biti ena izmed nas," je dejala in dodala: "Bilo je tako čudno, leta in leta smo imele moje sestre in jaz vse iste nočne more, da bi se to moralo zgoditi eni izmed nas," je dodala.