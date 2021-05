Cindy Crawford obletnico poroke obeležila z romantično fotografijo

55-letna Cindy Crawford, ki velja za eno najuspešnejših manekenk vseh časov, je z možem Randejem Gerberjem proslavila 23. obletnico poroke. Prazniku ljubezni se je zvezdnica poklonila s staro poročno fotografijo, njen srčni izbranec pa jo je presenetil s šopkom njenih najljubših rož.

icon-expand Rande Gerber in Cindy Crawford sta v zakonu srečna že 23 let. FOTO: AP

Cindy Crawford in Rande Gerber sta lep dokaz, da je ljubezen z leti lahko enako močna ali še močnejša. Zvezdnika sta si poročne zaobljube izmenjala pred več kot dvema desetletjema, ena najuspešnejših manekenk vseh časov pa je danes še vedno noro zaljubljena v svojega moža kot na dan, ko je pred 23 leti izrekla usodni DA. 55-letna manekenka se je 23. obletnici svojemu izbrancu, s katerima ima dva otroka, Kaio inPrestona, poklonila na družbenih omrežjih:"Ta noč pred 23 leti je bila čarobna ... in še vedno si tisti pravi! Čestitke za obletnico! Ljubim te, Rande Gerber," je obletnico poroke obeležila na Instagramu ter zraven objavila njuno poročno fotografijo, na kateri nosi belo čipkasto kratko obleko modnega oblikovalca Johna Galliana. Naj omenimo, da sta si zaljubljenca poročne zaobljube izmenjala leta 1998 na Bahamih v hotelu Ocean Clubu v kraju Nassau, kjer je nastopila "priljubljena lokalna skupina" Baha Men – ta je kasneje prejela nagrado grammy za svojo nalezljivo uspešnico iz leta 2000 Who Let the Dogs Out.

Na zasebno poroko na plaži je bilo povabljenih približno 90 gostov, na zabavi pa so postregli z morskimi sadeži, testeninami in govejo pečenko, preden so uživali v "manekenkini najljubši", trinadstropni korenčkovi torti. Dogodek je posnel priznani modni fotograf Arthur Elgort (oče Ansela Elgorta). ''To je bila najpreprostejša poroka, ki sem jo kdajkoli delala,''je za People povedala Michelle White, ki je bila zadolžena za cvetlično dekoracijo, ki so jo krasile orhideje in plumerije, pa tudi avtohtono cvetje, kot sta bugenvilije in cvetovi hibiskusa.

icon-expand Rande Gerber je svojo ženo presenetil s šopkom njenega najljubšega cvetja. FOTO: Instagram

59-letni Rande svojo ženo zelo dobro pozna in ve, kako jo najlepše presenetiti. Zato ji je za obletnico poklonil ogromen šopek njenih najljubših rož – oranžne vrtnice:"Po 23 letih me dobro pozna! Hvala za moje najljubše vrtnice ob najini obletnici!" je delila v Instagramovi zgodbi in objavila utrinek šopka ob uokvirjeni črno-beli fotografiji, na kateri oba žarita od sreče.