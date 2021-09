Cindy Crawford poustvarila ikonično fotografijo iz reklame

Za ličenje in make-up v slogu devetdesetih let je poskrbel umetnik Sam Visser , prizor pa je v objektiv ujel fotograf David Yarrow, ki je skrbel, da je ponovno snemanje potekalo karseda gladko. Crawfordova je z Yarrowom združila moči zaradi dobrodelnosti. S prodajo fotografij namreč želi zbrati čim več sredstev za otroško bolnišnico v kraju Madison v Wisconsinu. Tam se je v preteklosti zaradi levkemije zdravil manekenkin brat.

Nekdanja manekenka je na setu v kalifornijski Santa Clariti pozirala v beli majici, kratkih hlačah iz jeansa in rdečih salonarjih, za njo pa je mogoče videti Halfway House Café. Do mladostnega videza ji je pomagal frizer Peter Savic , ki ji je bujno pričesko v oglasu oblikoval že pred skoraj tridesetimi leti.

Zveznica je razkrila, da jim je do sedaj uspelo zbrati že več kot milijon dolarjev (845 milijonov evrov), prodaja fotografij pa še poteka. Na njeno akcijo so se pozitivno odzvala tudi nekatera druga imena iz sveta zabave. Reese Witherspoon je pod objavo fotografije na Instagramu zapisala: ''Resnično čudovito! In za dober namen!'' Nekdanja manekenska kolegica Helena Christensen pa je dodala: ''V vsakem primeru zelo 'kul'!'