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Tuja scena

Cindy Crawford prekinila molk po smrti 27-letnega sina

Los Angeles, 19. 10. 2026 07.54 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Cindy Crawford

Manekenka Cindy Crawford je mesec dni po smrti 27-letnega sina prekinila molk in na družbenem omrežju v imenu družine dala prvo izjavo. Ob črno-beli Presleyjevi fotografiji je zapisala, da imajo z možem Randejem Gerberjem in hčerko Kaio več kot le zlomljena srca ter dodala, da ga bodo imeli večno radi.

"Je prijazna in lepa duša, ki je ljubila in je še vedno ljubljena zdaj in za vedno. Ponosni smo na to, kako se je predstavil svetu – s prijaznostjo in ranljivostjo," je v prvi izjavi za javnost po sinovi smrti na družbenem omrežju zapisala Cindy Crawford. Presley Gerber je umrl tragične smrti 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Kaliforniji, policija pa je potrdila, da incident obravnavajo kot smrt zaradi prevelikega odmerka mamil. Star je bil 27 let.

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Gerber se je tako kot mama in sestra ukvarjal z manekenstvom, prvič pa se je po modni pisti sprehodil pri 16 letih za modno znamko Moschino. "Počutimo se blagoslovljeni, da smo imeli Presleyja v svojih življenjih 27 let. Hvaležni smo za podporo, ki so nam jo v teh dneh izkazali številni, ki nas poznajo in nas imajo radi, pa tudi neznanci, ki čutijo našo bolečino," je v objavi nadaljevala zvezdnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Dokler se znova ne srečamo, naš ljubi deček. Za večno te bomo imeli radi," je še zapisala Crawford ob sinovi letnici rojstva in smrti ter podpisala vse družinske člane. Od brata se je le dan prej javno prvič poslovila tudi Kaia, ki je na družbenem omrežju objavila video, na katerem z bratom kot otroka skupaj plešeta, fotografijo, na kateri skupaj zreta v ocean, ter pismo na štirih straneh. V slednjem je med drugim zapisala: "Učim se, kako naj te imam rada, tudi ko te ne vidim. Kako naj ti povem nekaj, čeprav te ne morem poklicati. Kako naj bom tvoja sestra na svetu, kjer se te ne morem dotakniti."

Presley se je več let boril z odvisnostmi in je odprto govoril o težavah z duševnim zdravjem.

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KOMENTARJI1

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ja0
19. 10. 2026 08.34
"...Ponosni smo na to, kako se je predstavil svetu...", ja, zadrogiran in zapit da je rabil zdravljenaja pri 20ih je res ponos danes kako se predstavit svetu
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