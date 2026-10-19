Cindy Crawford prekinila molk po smrti 27-letnega sina

"Je prijazna in lepa duša, ki je ljubila in je še vedno ljubljena zdaj in za vedno. Ponosni smo na to, kako se je predstavil svetu – s prijaznostjo in ranljivostjo," je v prvi izjavi za javnost po sinovi smrti na družbenem omrežju zapisala Cindy Crawford . Presley Gerber je umrl tragične smrti 20. septembra v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Kaliforniji, policija pa je potrdila, da incident obravnavajo kot smrt zaradi prevelikega odmerka mamil. Star je bil 27 let.

Gerber se je tako kot mama in sestra ukvarjal z manekenstvom, prvič pa se je po modni pisti sprehodil pri 16 letih za modno znamko Moschino. "Počutimo se blagoslovljeni, da smo imeli Presleyja v svojih življenjih 27 let. Hvaležni smo za podporo, ki so nam jo v teh dneh izkazali številni, ki nas poznajo in nas imajo radi, pa tudi neznanci, ki čutijo našo bolečino," je v objavi nadaljevala zvezdnica.

"Dokler se znova ne srečamo, naš ljubi deček. Za večno te bomo imeli radi," je še zapisala Crawford ob sinovi letnici rojstva in smrti ter podpisala vse družinske člane. Od brata se je le dan prej javno prvič poslovila tudi Kaia, ki je na družbenem omrežju objavila video, na katerem z bratom kot otroka skupaj plešeta, fotografijo, na kateri skupaj zreta v ocean, ter pismo na štirih straneh. V slednjem je med drugim zapisala: "Učim se, kako naj te imam rada, tudi ko te ne vidim. Kako naj ti povem nekaj, čeprav te ne morem poklicati. Kako naj bom tvoja sestra na svetu, kjer se te ne morem dotakniti."

Presley se je več let boril z odvisnostmi in je odprto govoril o težavah z duševnim zdravjem.