Cindy Crawford zaradi svoje jutranje rutine deležna posmehovanja

Cindy Crawford je na družbenem omrežju delila svojo jutranjo rutino. Nekdanja manekenka vstane ob 6. uri zjutraj in dan začne s poslušanjem verzov iz Biblije. Nato na različne načine, z maskami in kremami, poskrbi za svoj obraz in kožo po celem telesu.

Ob 7. uri zjutraj si privošči odmerek jabolčnega kisa, nato pa se bosa sprehodi po travi do svojega jacuzzija. Zatem se pripravi na vadbo in si skuha kavo s kolagenom. Preden se loti intenzivne vadbe, ki vključuje skakanje na trampolinu, raztezanje in pilates, še preveri svojo e-pošto in se s polno paro poda v nov dan.

Več uporabnikov družbenih omrežij je brž komentiralo videoposnetek, mnenja pa so bila različna. Nekateri so dejali, da jim je njena rutina všeč, drugi pa so namignili, da kaže na razkazovanje bogastva. "Ampak nikoli ne bom razumel, zakaj se morajo zbuditi ob 6. uri zjutraj, če nimajo kaj početi," je dejal eden. Drug je dodal: "Točno tako sem si predstavljal, da bi izgledala jutranja rutina Cindy Crawford." Tretja je pripomnila: "Cindy, za to sem prerevna." Četrti pa je dodal: "Nič ni boljšega kot imeti denar."

60-letnica, ki je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja, ima na Instagramu več kot osem milijonov sledilcev, s katerimi redno deli vpogled v svoje zasebno življenje.