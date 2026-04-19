Cirque du Soleil ponovno navduševal v Sloveniji

Priprava takšnega spektakla terja vložek sto ljudi, ki vse leto potujejo skupaj. "Imamo tehnično osebje, ki skrbi za tehnično opremo: luči, zvok, video projekcije - vse. Imamo tudi ekipo, ki skrbi za logistiko, transport, vize ... Terja celo vas. Kot lahko vidite, imamo trgovino s kostumi, telovadnico, hrano, ki jo pripravljajo chefi s petimi zvezdicami. Pralni stroj? Ja, potujemo s petimi pralnimi stroji po svetu," nam je zaupala predstavnica Janie Mallet.

"Smo kot en velik ekosistem, ko se premikamo okoli. Smo kot v mehurčku in kdaj sploh ne vem, kje smo," je povedal akrobat Beau Sargent, akrobat Jesse Harris pa dodal: "Ovo je doživel osvežitev, dodelali smo kostume, tehnično opremo, tudi oder." Mallet nam je razkrila še: "Vse, kar vidite na odru, so vadili tisočkrat. Pod odrskimi lučmi, s trenerji in umetniško ekipo. Pripravljeni smo na vse scenarije, da lahko na odru ponudimo najboljši šov."