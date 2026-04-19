Cirque du Soleil ponovno navduševal v Sloveniji

Priprava takšnega spektakla terja vložek sto ljudi, ki vse leto potujejo skupaj. "Imamo tehnično osebje, ki skrbi za tehnično opremo: luči, zvok, video projekcije - vse. Imamo tudi ekipo, ki skrbi za logistiko, transport, vize ... Terja celo vas. Kot lahko vidite, imamo trgovino s kostumi, telovadnico, hrano, ki jo pripravljajo chefi s petimi zvezdicami. Pralni stroj? Ja, potujemo s petimi pralnimi stroji po svetu," nam je zaupala predstavnica Janie Mallet.
"Smo kot en velik ekosistem, ko se premikamo okoli. Smo kot v mehurčku in kdaj sploh ne vem, kje smo," je povedal akrobat Beau Sargent, akrobat Jesse Harris pa dodal: "Ovo je doživel osvežitev, dodelali smo kostume, tehnično opremo, tudi oder." Mallet nam je razkrila še: "Vse, kar vidite na odru, so vadili tisočkrat. Pod odrskimi lučmi, s trenerji in umetniško ekipo. Pripravljeni smo na vse scenarije, da lahko na odru ponudimo najboljši šov."
Cirque du Soleil s svojimi spektakularnimi predstavami že desetletja navdušuje množice povsod po svetu. V Ljubljano so tudi tokrat prispeli z ogromno stočlansko ekipo, od katerih jih več kot polovica tudi nastopa na odru. Ovo, kar v portugalščini pomeni 'jajce', je 25. živa produkcija Cirque du Soleila, nastala je ob 25. obletnici podjetja in bila premierno predstavljena v Montrealu. Predstava je do zdaj obiskala več kot 130 mest po svetu, navdušila pa je že več kot 10 milijonov gledalcev. Celotna ekipa šteje 100 ljudi iz 25 različnih držav, na odru pa nastopa 53 umetnikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.