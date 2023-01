Claire Danes in Hugh Dancy pričakujeta tretjega otroka

43-letna igralka si je podoben premor od dela privoščila že leta 2018, ko je bila v veselem pričakovanju sina Rowana, takrat pa je povedala: "Kmalu se bom za nekaj časa upokojila in samo uživala v nosečnosti, česar se že zelo veselim. To se mi zdi kot veliko razkošje. Ko sem bila prvič noseča, sem delala do osmega meseca, zato se mi zdi to veliko darilo, da si bom lahko privoščila, da za nekaj časa dvignem noge v zrak."

Zvezdnica je v preteklosti spregovorila o materinstvu in dejala, da je biti mati zanjo nekaj čudovitega, najstarejšega sina pa je s seboj vodila tudi na snemanja. "Je otrok, ki odrašča na prizorišču snemanja. On je tisti, ki sporoči, kdaj kamera teče. To je res prisrčno. Obožuje sobo za režijo, kjer so vsi tisti gumbi in lučke. To je krasno okolje za otroka, saj je pravi cirkus!"