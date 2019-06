Član 2CELLOS razkril, kakšno žensko išče: (pre)visoki kriteriji?

''Privlači me skrajna ženstvenost v vsej svoji lepoti. Privlačijo me plaha in nežna dekleta, ki so kot vile in popolno nasprotje mojemu karakterju. Želim si dekle, ki bo videti kot dekleta z družbenih omrežij, a bo ob lepoti tudi inteligentna, duhovna, razumevajoča in pripravljena na življenje izven mesta. Ampak kje bom našel takšno? Srečen in ponosen sem, ker imam prelepe oboževalke, ki so moje muze in inspiracija obenem. Ženska lepota ima takšen vpliv name. Zaradi tega me spremlja občutek, da bi bil v primeru zaprisežene zvestobe eni ženski nezvest vsem drugim. Jaz namreč pripadam vsem ženskam,'' je svoja pričakovanja in stališča glede ljubezenskega razmerja izrazil slavni hrvaški glasbenik.