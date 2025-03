Član benda Blink-182 za več milijonov prodal Banksyjevo sliko

Pri avkcijski hiši Sotheby's v Londonu so prodali sliko britanskega umetnika Banksyja Crude Oil (Vettriano), ki jo je doslej posedoval ameriški glasbenik, basist in vokalist pop punk benda Blink-182 Mark Hoppus. Na dražbi so za sliko iztržili 4,26 milijona britanskih funtov (5,1 milijona evrov).