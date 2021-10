Član filmske ekipe o Halyninih zadnjih trenutkih: Ko je umirala, sem jo držal v naročju

Serge Svetoy , lučkar pri snemanju filma Rust , je v daljšem zapisal povedal, kaj si misli o nedavni tragediji, in delil svojo plat zgodbe, kako se je vse odvijalo, od trenutka, ko je igralec Alec Baldwin , misleč da gre za neprave naboje, ustrelil z rekvizitno pištolo in pri tem do smrti ranil Halyno Hutchins . Serge Svetoy je zelo jezen in za njeno smrt krivi malomarnost in neprofesionalnost ter poceni producente.

"Če včasih želite prihraniti cente, najamete ljudi, ki niso popolnoma usposobljeni za zahtevno in nevarno delo, s tem tvegate življenja drugih ljudi, ki so vam blizu, in tudi vaša življenja," je zapisal.

"Razumem, da se vedno borite za proračun, a ne morete dovoliti, da se to dogaja," je vztrajal. "Noben privarčevan drobiž ni vreden življenja osebe!"

Dejal je, da ima produkcija filma Rust "strokovnjake v vsakem oddelku, z izjemo oddelka, ki je bilo zadolženo za orožje."

"Štiriindvajsetletna ženska nikakor ne more biti profesionalka z orožjem," je zapisal o Hannah Gutierrez Reed, ki je bila na tem položaju šele drugič v svoji karieri, potem ko je priznala svoj strah, da za to delo ni bila dovolj pripravljena.

"Profesionalci so ljudje, ki so leta preživeli na snemanjih, ljudje, ki to delo poznajo od A do Ž ... In imajo to v krvi," je zapisal Svetnoy. "Oseba, ki bi morala to orožje preveriti, preden ga je prinesla na snemanje, tega ni storila. In REZULTAT JE SMRT ČLOVEKA!" je zapisal.

"Spoštovani producenti, z najemom strokovnjakov kupujete duševni mir zase in za ljudi okoli sebe. Res je, da lahko profesionalci stanejo malo več, včasih pa so lahko tudi nekoliko bolj zahtevni, a se splača," je dejal. "Absolutno se je treba izogniti takšni tragediji, kot je tragedija s Halyno," je zapisal.

Svetnoy nikomur ne želi, da bi "šel skozi to, kar sem preživel jaz", kot tudi ne bolečine, ki jo ob izgubi ljubljene osebe čutita njen mož in sin.

"In igralec Alec Baldwin ... Živeti mora z mislijo, da je človeku vzel življenje zaradi neprofesionalnosti ljudi," je zapisal.

Spomnimo, da je Alec Baldwin vadil prizor, v katerem naj bi med sedenjem v cerkveni klopi potegnil pištolo in orožje usmeril v kamero. Nabito pištolo mu je dal pomočnik režiserja David Halls, ki je zavpil ''hladna pištola'', kar pomeni, da je bila varna za uporabo na prizorišču, kar je navedeno v policijskem poročilu.

Snemalec Reid Russell je policiji povedal, da ne ve, ali so pištolo pregledali, preden so jo dali Baldwinu. Naj omenimo, da je bil ob tem poškodovan tudi režiser filma Rust Joel Souza, ki že okreva v domačem okolju. Po poročanju Los Angeles Timesa se je pred tem na snemanju filma Rust že vsaj trikrat zgodil incident s pištolo rekvizitom, ki se je nepredvideno sprožila.

Dave Halls je imel že v preteklosti nekaj težav na snemalnih prizoriščih. Pomočnik režiserja filma Rust se je s pritožbami glede neprimernega obnašanja, ki bi lahko ogrozilo varnost sodelujočih na snemanju, soočal že leta 2019.