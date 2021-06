Član Mumford & Sons zapustil skupino, da bo lahko svobodno izražal politična stališča

V eseju je zapisal: "Moje govorjenje o tem, kar sem se naučil, je kontroverzna težava, ki bo neizogibno prinesla mojim članom banda še več težav ... Moja ljubezen, zvestoba in odgovornost do njih mi tega ne dovolijo. Lahko bi ostal in se še naprej samocenzuriral, ampak bo to spodkopalo moj občutek integritete. Grizlo bo mojo vest, kar se mi je že začelo dogajati ... Edina pot naprej je, da zapustim skupino ... Upam, da bom z distanciranjem od banda lahko izrazil svoje mnenje, ne da bi pri tem oni nosili posledice."

Glasbenik je v izjavi dodal, da je njegovo politično stališče nekje med liberalcem in centristom, ob tem pa opozoril, da je, potem ko je na Twitterju promoviral knjigo Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy, v javnosti dobil napačno oznako. Zapisal je, da ni pričakoval, da bo njegovo komentiranje knjige, ki kritizira skrajno levico, razumljeno kot "odobravanje enako gnusne skrajne desnice". Pojasnil je, da je to je daleč od resnice: "Trinajst članov moje družine je bilo ubitih v koncentracijskih taboriščih holokavsta. Moja babica je, za razliko od svojih bratrancev, tet in stricev, preživela. Z njo sva si zelo blizu. Moja družina bolečine fašizma dobro pozna. Milo rečeno. Označiti me za fašista, je absurdno."