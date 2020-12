Član RBD dobil drugega sina: Meni si leto 2020 rešil ti

Potem ko je Alfonso Herrera sporočil, da se ne bo pridružil ostalim članom skupine RBD na posebnem dogodku 26. decembra, je zdaj znan tudi eden od razlogov. Zvezdnik je namreč poskrbel za pravo presenečenje in sporočil, da se je rodil njegov drugi sin.

icon-expand Alfonso Herrera je sporočil, da je dobil sina. FOTO: AP

"Letošnje leto si bodo mnogi zapomnili kot eno najhujših v zgodovini. Meni si leto 2020 rešil ti. Dobrodošel Nico, še vedno ne vemo, zakaj si izbral to družino!"je veselo novico o rojstvu sina Nica sporočil Alfonso Herera, za prijatelje in znance Poncho, ki je bil pred leti skupaj zAnahi, Maite Perroni, Dulce Marío, Christianom Chávezom inChristopherjem Von Uckermannomčlan mehiške senzacije RBD. Ob tem pa objavil fotografijo, na kateri v naročju drži oba sinova.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Družina RBD pa se kar veča. Pred dnevi se je svoje prvorojenke Maríe Paulerazveselila tudi nekdanja članica skupine Dulce Maria. Poncho in Dul pa nista edina, ki sta že okusila radosti in tegobe starševstva. Tudi Anahi je že mama dveh fantov Manuela in mlajšega Emiliana, ki je na svet prijokal februarja.

icon-expand Na decembrskem dogodku bosta manjkala Poncho in Dulce. FOTO: AP

Spomnimo, da skupina RBD pripravlja on-line dogodek Ser o Parecer(ime je dobil po eni od njihovih uspešnic, op. a.), ki se bo zgodil dan po božiču, 26. decembra. Na njem bosta manjkala Dulce in Poncho. Dulce, ker se posveča materinstvu in družini, Poncho pa se je že po razpadu skupine odločil, da za vedno zapre vrata glasbenega sveta, in se 100-odstotno posveča igralski karieri. 19. novembra je premiero doživel njegov novi film El baile de los 41, pridružil pa se je tudi igralski zasedbi z emmyjem nagrajene serijeOzark, kjer bo v vlogi negativca zaigral v 4. sezoni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alfonso Herrera in njegova ženaDiana Vázquez sta se poročila leta 2016, istega leta septembra pa sta se razveselila prvorojenca Daniela. Poncho je svojo zasebnost po razpadu skupine RBD vedno skrbno skrival pred širšo javnostjo. Na začetku ni objavil skoraj nobene prvorojenčeve fotografije, s časom pa se je seveda omehčal.

icon-expand Alfonso Herrera je z novico o rojstvu drugega sina poskrbel za veliko presenečenje. FOTO: AP