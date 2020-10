Član skupine Backstreet Boys kokain prvič poskusil pred snemanjem videospota

Čeprav mineva že več kot 20 let, odkar je AJ prvič poskusil kokain, se tega trenutka spominja, kot bi bilo včeraj. V najnovejšem intervjuju je delil zgodbo, kako je popustil in vseeno poskusil kokain in se tako spustil na dolgo pot odvisnosti, katere okov se je pred leti končno rešil. "S kokainom sem se prvič spoznal na večer, ko smo snemali videospot za pesem The Call. To je bilo prvič, da sem ga poskusil, saj sem vedel, da me čaka dolga noč snemanja. Bil sem s prijateljem, ki to očitno ni več, in mi je ponudil eno črtico. Najprej sem rekel 'ne, hvala', a sem kasneje popustil in vseeno poskusil,"je povedal 42-letnik.

Spomni se še, da je takoj po prvem poskusu kokaina odšel v masko za snemanje videospota in da je bil popolnoma šokiran, saj ni vedel, kaj naj naredi. "Nenehno sem ponavljal, da sem poskusil, da sem zadet. Želeli so me ustaviti in mi dopovedovali, naj ne razglašam naokoli, da sem vzel drogo. Kasneje mi je skrivnost, da sem podlegel kokainu, uspelo zadržati okoli 18 mesecev, dokler me fantje niso ujeli med samim dejanjem."