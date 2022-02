Član skupine BTS po vnetem slepiču okužen še s koronavirusom

Član južnokorejske fantovske skupine BTS je oder te dni zamenjal za bolniško posteljo, saj so ga morali zaradi vnetja slepiča nedavno odpeljati na urgentno operacijo. Po besedah njegove agencije so zdravniki uspešno rešili težavo, glasbenika, za katerega je dobro poskrbljeno, pa zdaj čaka daljše okrevanje.

Zdravstvene težave pa se za mladega Jimina niso končale z operacijo. Pevec je namreč ob prihodu v bolnišnico kazal znake okužbe z novim koronavirusom, zato je zdravniško osebje opravilo preventiven hitri test, ki je pokazal, da je Jimin pozitiven. Kljub temu se zdi, da pevec preboleva le blažjo obliko bolezni in ima blažje simptome, ki so podobni prehladu.

Novica o Jiminovi bolezni je v javnost prišla dva meseca po tem, ko je skupina oboževalcem konec prejšnjega leta sporočila, da odhaja na težko pričakovan in zaslužen oddih. Sedmerico sicer že marca čaka koncert na domačih tleh, v Južni Koreji, v najavi za medije pa so dejali, da bodo prosti čas izkoristili za iskanje navdiha in druženje z družino.