Član skupine BTS za vožnjo pod vplivom alkohola plačal več kot 10.000 evrov

Suga je poleg finančne kazni ostal tudi brez vozniškega dovoljenja, že avgusta pa se je za svoje neprimerno ravnanje opravičil. Dejal je, da se je na električni skiro podal, ker je menil, da gre za kratko razdaljo do njegovega doma, ob tem pa pozabil, da tudi tega prevoznega sredstva ne sme uporabljati pod vplivom alkohola. "Kljub temu da ni bil nihče poškodovan in ni bila uničena nikogaršnja lastnina, je to popolnoma moja odgovornost in nimam izgovora," je dejal v izjavi in dodal: 'Opravičujem se tistim, ki so bili zaradi moje brezbrižnosti in neprimernega ravnanja prizadeti. Zagotavljam, da se to ne bo ponovilo.'"