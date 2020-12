Član skupine Let 3 se je po izkušnji s covidom-19 odločil za poroko

Damirju Martinoviću, basistu reške skupine Let 3, je nedavna okužba s koronavirusom prekrižala glasbene načrte. V času okrevanja pa se je odločil za nepričakovan korak, kateremu prej, kljub desetim letim zveze s partnerico Ivanko, ni bil naklonjen.

Damir Martinović Mrle inIvanka Mazurkijević skupaj ustvarjata glasbeno-eksperimentalni projekt Mr.Lee&IvaneSky, v času pandemije pa se je član skupine Let 3 lotil še nekaterih drugih podvigov. Na portalu YouTube je otrokom pripovedoval zgodbice z otroškega albuma Krišni razdraganci, s svojimi sledilci je treniral na družbenih omrežjih, jih razveseljeval z zanimivimi skeči alter ega Kaludžerica bez nosain s skupino Let 3 je izpeljal več koncertov v živo preko spleta.

icon-expand Ivanka in Mrle sta po novem zaročena. FOTO: Romano Grozić

Okužba s koronavirusom pa mu je prekrižala načrte. Zaradi bolezni je izgubil vlogo enega od bogov v predstavi Edip gledališča Hotel Bulić, kasneje pa je za isto predstavo od doma pisal glasbo.''Vse sem delal in skladal v peklu korone. V času priprav na predstavo sem se namreč okužil. Zanimivo je, kako se vse sklada. Predstava govori o tem, da je civilizacija okužena z boleznijo, ki se ji reče usoda, jaz pa sem se okužil v realnem življenju'',je povedal Mrle. ''Zdaj je vse v redu. Ni bilo težjih posledic, v tem smislu sem jo dobro odnesel, razen, da zaradi samoizolacije pred premiero nisem videl predstave. Izgubil sem vlogo enega od bogov, a upam, da se bo v novih izvedbah odprlo mesto zame,''je še dodal.

icon-expand Par je skupaj že celo desetletje. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Odbitega rokerja pa večkrat pokličejo tudi za razne druge projekte. ''Dober dan, kličemo iz poročne agencije in želeli bi, da za nas ustvarite skladbo za promocijski video,'' se je glasil klic, ki mu je sledil prvi pogovor med agencijo ter 59-letnim basistom. Sodelovanje s poročno agencijo so skoraj odpovedali, nato pa so video za naročnika preoblikovali v videospot skladbe A good actor z albuma Sailor, ki je nastala kot melanholična ljubezenska skladba o razhodu para. Videospot je režiral Saša Hess, priznani slovenski umetnik, s katerim so že posneli tudi videospote za skladbi Sailor in PirandellovoDivove. ''V videospotih, ki smo jih do zdaj posneli, sem zapeljeval Ivanko. Učil sem se jahati skozi plitko morje Krka, vozil sel nori ringlšpil okoli nje, najel cel orkester. Vse sem naredil, da postala moja žena. Imamo pa toliko materiala, da lahko naredimo še nekaj videospotov,'' je povedal glasbenik. Mrle je med okrevanjem in snovanjem ideje za poročno agencijo dobil željo, ki je do zdaj, v desetih letih zveze z Ivanko, ni začutil. ''Dajva se midva poročit,'' ji je rekel.

icon-expand Poroko bosta organizirala takoj, ko bodo razmere ugodnejše. FOTO: Romano Grozić

Glede na to, da Mrle in Ivanka nista tradicionalni par in ju klasične oblike poroke ne zanimajo, zato sta se odločila samo za dobro zabavo, seveda takoj, ko bo mogoče. Ivanka nam je zaupala kako je izgledal dan, ko je Mrle postavil to pomembno vprašanje: ''Rekel mi je, naj se lepo oblečem in me odpeljal na vrh Učke. Postavil je zlato platno, stole in poklical fotografa. Res se je potrudil. Šalil se je, da je celo pomlad in poletje treniral, da bi lahko na vrh Učke prinesel vse rekvizite, ki so bili potrebni za zaroko iz sanj.'' ''Zdaj ni več poti nazaj. Ko bo le mogoče, bova organizirala zabavo za več tisoč ljudi in midva se bova poročila. To bova zagotovo izpeljala, a za zdaj termin ni odvisen od naju, počakati morava, da se bodo korona ukrepi sprostili,''je povedal Mrle.