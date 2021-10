Član skupine 'N Sync pokazal svoja dvojčka

Da sta Lance Bass in njegov mož Michael Turchin postala starša dvojčkov, sta na družbenem omrežju Instagram sporočila prejšnji teden, ko je Lance objavil rojstna lista deklice Violet Betty in sinčka Alexandra Jamesa.

Da sta končno dočakala veselo novico in okusila radosti ter tegobe starševstva, sta se morala več let truditi z iskanjem nadomestne matere, šla sta čez postopke umetne oploditve in se morala soočiti tudi s splavom. Kljub težavam z zanositvijo pa nista nikoli izgubila upanja in njuno življenje zdaj bogatita kar dva mala sončka.