Član skupine 'The Wanted' ob Parkerjevi diagnozi: Na tem potovanju smo skupaj

Na družbenih omrežjih se je, potem ko je javnost dosegla novica, da je bil Tomu Pakerju diagnosticiran tumor v četrti fazi, ki ga operativno ni mogoče odstraniti, oglasil tudi Max George. Kolega iz glasbene skupine The Wanted obolelega prijatelja močno podpira, saj sta v časih, ko je britansko-irska zasedba kraljevala na glasbenih lestvicah, spletla tesno prijateljstvo.

George je s sledilci na omrežju Instagram delil optimistično sporočilo, saj je želel zvestim oboževalcem ponuditi nekaj upanja:"Najprej ... mislim, da sta Tom in njegova žena Kelsey s tem, da sta s situacijo seznanila javnost, naredila izjemno stvar. Časi so za njiju očitno težki in grozljivi ... za vse, ki Toma ne poznate, bom povedal tole. V življenju ni nad ničemer obupal in nikoli za odgovor ni sprejel besede 'ne'."

32-letnik je zapis nadaljeval s čustvenimi besedami: "Njegovo srce je veliko kot levje, njegova zagon in strast pa sta zmeraj vodila zasedbo The Wanted, zmeraj je pazil na nas. Govorim kot brat, prijatelj in kolega iz skupine ... Vem, da boš to premagal, kot si se uspešno spopadel z vsakim izzivom, ki si se ga lotil."Ob spisanemu je objavil tudi kolaž fotografij, na eni od njih pa je tudi Parker s soprogo.

Člani zasedbe The Wanted, ko so še nastopali skupaj.

"Na tem potovanju smo skupaj," je nadaljeval pevec in poudaril, da komaj čaka, da se na oder ponovno povzpne s prijateljem in ostalimi člani skupine, ko bodo lahko obenem proslavili dejstvo, da je bolezen premagal. Parker je o bolezni spregovoril pred dnevi, ko je razložil, da mu je bil po številnih epileptičnih napadih diagnosticiran najagresivnejši možganski tumor, ki ga operativno žal ni mogoče odstraniti.