Člana kraljeve družine podprla nov projekt

Princ William in Kate Middleton se večkrat udeležita različnih slovesnosti in dogodkov, ki jih s svojimi sledilci delita tudi na družbenih omrežjih. Sedaj pa sta napovedala svoj obisk Birkenheada, kjer bosta prisotna pri predstavitvi raziskovalne ladje RRS Sir David Attenborough, ki bo letos začela obratovati.

Princ William in Kate Middleton na družbenih omrežjih redno objavljata dogodke kraljeve družine, ne gleda na to, ali gre za prvi šolski dan njunih otrok ali pa za rojstnodnevno zabavo kakšnega člana kraljeve družine. Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta tokrat presenetila z napovedjo obiska prav posebnega dogodka. V Birkenheadu se bosta udeležila predstavitve nove raziskovalne ladje RRS Sir David Attenborough, ki je bila dokončana že leta 2018, a bo šele letos začela z obratovanjem.

Princ William in Kate Middleton se bosta udeležila predstavitve raziskovalne ladje. FOTO: Profimedia

Na uradnem Twitterju Kensingtonske palače so objavili tvit, kjer so delili fotografijo Williama in Catherine, ob kateri so zapisali: "Vojvoda in vojvodinja Cambriška bosta naslednji četrtek obiskala Birkenhead, kjer se bosta udeležila ceremonije nove britanske raziskovalne ladje."

Člani kraljeve družine so si z naravovarstvenikom Davidom Attenborougom, po katerem so poimenovali plovilo, zelo blizu, saj je priljubljeni veteranski televizijski voditelj leta 2018 sodeloval v dokumentarnem filmu s kraljico, The Queen's Green Planet.

David Attenborough in kraljeva družina so v zelo dobrih odnosih. FOTO: AP