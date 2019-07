Člana One Direction v seriji kot homoseksualna lika

Letošnja nova serija Euphoria je povezana z vsemi vrstami kontroverznosti, najbolj nazorna pa je takrat, ko pride do spolnih odnosev in razmerij. V eni od epizod se na ekranu pojavi kar 30 moških spolnih udov, vendar se zdi, da niti to za gledalce ni preveč. V enem od delov prve sezone se v animiranem prizoru pojavita Harry Styles in Louis Tomlinson, kjer je zelo očitno nakazan oralni spolni odnos med pevcema razpadle skupine One Direction pred enim od njihovih nastopov.

Harry in Louis sta med nastopanjem s skupino resnično spletla zelo tesno prijateljstvo, ki so ga njuni oboževalci poimenovali s kombinacijo njunih imen in priimkov - Larry Stylinson. Tako pa je tudi v novi seriji poimenovana romanca med likoma, ki nastopita v spornem prizoru. Nekateri so namigovali, da se je med pevcema tudi v resničnem življenju spletla ljubezenska vez, vendar sta to oba zanikala.