Člani britanske kraljeve družine z novimi božičnimi voščilnicami

Kate Middleton in princ William ohranjata praznično tradicijo. Na družbenih omrežjih sta delila fotografijo skupaj z otroki, ki bo krasila letošnjo božično voščilnico. Prav tako sta skupne utrinke že delila Camilla in princ Filip.

Na praznični fotografiji, ki bo krasila božično voščilnico vojvode in vojvodinje Cambriške, sta princ William in Kate Middleton v družbi treh otrok, sedemletnegaGeorgea, petletne Charlotte in dveletnega Louisa. Ob fotografiji, ki so jo objavili na svojih uradnih profilih na družbenih omrežjih, so zapisali še sporočilo: "Vojvoda in vojvodinja z veseljem delita novo fotografijo družine, ki bo letos krasila njihovo božično voščilnico."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zapisu so dodali še emotikon, ki predstavlja božično drevesce, fotografijo pa je naredil fotografMatt Porteous, ki je utrinek prav tako delil naInstagramu. "V čast mi je bilo fotografirati vojvodo in vojvodinjo Cambriško in njuno družino. Ujeti zabavne in sproščene trenutke v tako čudoviti družini je vedno pravi privilegij," je zapisal.

icon-expand Princ William in Kate Middleton z otroki na rdeči preprogi FOTO: Profimedia

Številni sledilci so bili nad družinskim portretom navdušeni, tako so se pod objavo znašle iskrene čestitke. "Hvala, ker ste objavili to fotografijo, tako lepa družina ste," je zapisal eden od uporabnikov. Prav tako sta praznično fotografijo delila tudi Camilla in princ Charles, ki je bila posneta na vrtu v Birkhallu na Škotskem. Meghan Markle in princ Harry, ki bosta praznike preživela čez lužo, za zdaj še nista delila božičnega portreta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Medtem ko se nekateri člani kraljeve družine že pripravljajo na praznovanje praznikov, so pred tem sporočili, da bodo letos praznovali ločeno. Kraljica Elizabeta II. se s soprogom princem Filipomizolira na gradu Windsor, za božič pa bosta odpotovala v Sandringham, kjer se običajno zbere vsa družina.