Člani mehiške senzacije RBD po 11 letih znova skupaj

SkupinoRBDso sestavljali Anahi, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chavez, Alfonso Herrera in Christopher Uckerman. Šesterica se je pred dnevi znova srečala in obujala skupine na začetke, razprodane koncerte in o tem, kaj vse se jim je v tem času zgodilo. Eni so postali starši, drugi pričakujejo že drugi naraščaj, tretji so se poročili ...

Vsak izmed članov je na svoj profil na Instagramu objavil enako fotografijo, na kateri skupaj tiščijo svoje glave in se objemajo. Podobna fotografija je namreč nastala na njihovem zadnjem koncertu, ki ga je skupina RBD imela v Madridu 21. decembra 2008.

Medtem ko oboževalci še vedno upajo, da se bo šesterica opogumila in znova stopila na koncertne odre, so ti zdaj dali jasno sporočilo, da je tokrat šlo za srečanje šestih prijateljev in ne skupine.

"Včeraj se mi je v srce vrnilo pet koščkov, ki so bili nazadnje skupaj pred enajstimi leti. Ko smo se znova srečali, smo se spominjali samo čudovitih stvari, 'slabe' pa smo pozabili. Resnično srečanje šestih oseb, ki so se razdajale z vso močjo. Živeli smo edinstveno in nepozabno zgodbo, biti skupaj in zaradi vsega, kar smo doživeli, smo danes takšni, kot smo v vseh pogledih. Recimo, da smo narejeni iz nas. Hvala hvala hvala vsakemu izmed vas, da smo se zbrali! Energija, ki jo čutimo, ko je vseh šest skupaj, je zelo močna! Rada vas imam z vsem srcem z vsem srcem in kakor vedno rečem: Resnično je večno," je pod skupinsko fotografijo zapisala Dulce Maria, medtem ko je bila Anahi precej bolj jedrnata. "Za vedno," je opisala fotografijo ter dodala še simbol za srce.