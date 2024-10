Člani One Direction prekinili molk: Izgubili smo brata

"Resnično sem skrušen zaradi Liamove smrti," je na Instagram zapisal Harry Styles , nekdanji član zasedbe One Direction . "Njegovo največje veselje je bilo osrečevati druge ljudi in v čast mi je bilo biti ob njem, ko je to počel. Liam je živel na široko, s srcem na dlani, imel je energijo za življenje, ki je bila nalezljiva. Bil je topel, podpirajoč in neverjetno ljubeč. Leta, ki sva jih preživela skupaj, bodo za vedno ostala med najlepšimi leti mojega življenja. Vedno ga bom pogrešal, mojega čudovitega prijatelja." Harry je zapisal še, da ga srce boli za Liamovo družino in vse po svetu, ki so ga poznali in imeli radi. Ob zapisu je delil fotografijo pokojnega prijatelja na odru.

"Čeprav si bil mlajši od mene, si bil vedno bolj razumen, bil si svojeglav, samozavesten in nisi se bal soočiti z ljudmi, ko so se motili. Čeprav sva se zaradi tega nekajkrat sprla, sem te vedno na skrivaj spoštoval zaradi tega." Malik je pokojnega sočlana skupine označil za brata in poudaril, kako zelo si želi, da bi ga lahko še zadnjič objel, se poslovil od njega in mu povedal, kako zelo rad ga je imel in spoštoval. "V srcu bom za vedno cenil vse spomine, ki jih imam s teboj in ni besed, s katerimi bi pojasnil, kako se trenutno počutim, razen to, da sem skrušen. Rad te imam, brat," je zaključil zapis pod črno-belo fotografijo.

"Liam, govorim s tabo na glas, upam, da me slišiš. Ne morem si pomagati, da ne bi sebično pomislil, da je bilo v življenju še toliko pogovorov, ki bi jih morala imeti. Nikoli se ti nisem zahvalil, ker si me podpiral v nekaterih najtežjih časih mojega življenja," je na Instagram zapisal Zayn Malik in se spominjal najstniških dni, ko je na vrhuncu uspeha skupine čutil veliko domotožje, Liam pa mu je "dal vedeti, da je moj prijatelj in da sem ljubljen."

Na Instagramu se je oglasil tudi Louis Tomlinson . "Več kot uničen sem, da to pišem, ampak včeraj sem izgubil brata. Liam je bil nekdo, ki sem ga vsak dan gledal z občudovanjem, tako pozitivna, zabavna in prijazna duša. Liama sem prvič srečal, ko je bil on star 16, jaz pa 18. Njegov glas me je takoj presenetil, a kar je še bolj pomembno, ko je čas mineval, sem dobil priložnost videti prijaznega brata, po katerem sem hrepenel vse življenje."

Ne le njegovo prijateljsko podporo, Zayn je v zapisu pohvalil tudi Liamov glasbeni talent in znanje: "Ko je prišlo do glasbe, si bil najbolj podkovan. Sam v primerjavi s teboj nisem vedel nič, bil sem novinec brez izkušenj in ti si bil profesionalec. Vedno sem bil srečen, ker sem vedel, da ne glede na to, kaj se bo na odru zgodilo, da se lahko zanesem nate."

"Tako prijazna in radodarna duša, ki jo bomo pogrešali v toliko pomenih besede," se je od Liama poslovil angleški nogometni zvezdnik David Beckham , medtem ko je Rita Ora ob galeriji spominov zapisala: "Skrušena sem. Imel je najbolj prijazno dušo, tega ne bom nikoli pozabila. Tako rada sem delal z njim." Družini in vsem, ki so imeli Liama radi, je poslala svojo ljubezen in molitve ter poudarila, da je njun duet For You zanjo v luči tragedije dobil nov pomen.

So pa člani zasedbe izdali tudi skupno izjavo, v kateri so zapisali, da bodo, ko bo čas pravi, povedali več. "Sedaj si bomo vzeli čas za žalovanje ob izgubi brata, ki smo ga imeli tako radi." Izjavo so podpisali Louis, Zayn, Niall in Harry.

V nadaljevanju je Louis nekaj besed namenil neposredno pokojnemu prijatelju: "Počutim se izjemno srečnega, da sem te imel v svojem življenju, vendar se resnično borim z idejo, da bi se poslovil. Tako sem hvaležen, da sva se še bolj zbližala, odkar je skupina razpadla, ure in ure govorila po telefonu in obujala spomine na tisoče čudovitih trenutkov, ki smo jih ustvarili skupaj. To je razkošje, za katerega sem mislil, da ga bom imel s teboj vse življenje. Z veseljem bi spet delil oder s teboj, a se ni zgodilo." Na koncu je zapisal, da bo Liamovemu sinu stal ob strani in mu nekoč pripovedoval zgodbe "o tem, kako čudovit je bil njegov oče."

"Liam, hvala za vse veselje, ki si ga dal meni in mojim prijateljem. Ko sem te kot člana svoje najljubše zasedbe spoznala kot deklica, si name naredil velik vtis. Bil si tako prijazen. Tragedija je, da smo te izgubili tako zgodaj," se je odzvala pevka Camila Cabello, medtem ko je glasbenica Halsey zapisala, da je bila v mladih letih popolnoma zaljubljena v One Direction ter da globoko boli žalovati za nekom, ki si ga sprva oboževal kot oboževalec in nato kot glasbeni kolega. "Pred nekaj leti sem kupila dom, ki je bil pred tem v Liamovi lasti. Bile so govorice, da tam straši, a Liam mi je zagotovil, da ni res in verjela sem mu, ker vem, da duhovi, ki nas strašijo, niso vezani na stavbo. Živijo v delih nas, ki jih je težko doseči in gredo tja, kamor gremo mi. Kot starš, glasbenica in oboževalka enostavno ne morem dojeti te velikanke izgube."

"Govoriti o Liamu v pretekliku je neverjetno srce parajoče. Bil je tako ljubeča in prijazna duša, za vedno bom cenil trenutke, ki sva jih preživela skupaj," se je na vest odzval voditelj James Corden. "Počutim se tako srečno, da sem del generacije Liama Payna in fenomena One Direction. Kot nekdo, ki je sleherni trenutek živel za One Direction, povem, da smo lahko srečni, da smo bili del te skupine oboževalcev," je svoje misli delila Noah Cyrus, mlajša sestra Miley Cyrus. "Moje misli so z njegovimi oboževalci, ker sem tudi sama skrušena in si lahko predstavljam, kako zlomljeni so tisti, ki so izgubili nekoga tako posebnega." Noah je prav tako opozorila na problematiko duševnega zdravja.

Igralka Bella Thorne je svoje Instagram sledilce spodbudila, naj v primeru, da doživljajo stisko, poiščejo pomoč. Z njimi je delila nekaj imen organizacij in kontakte, ob tem pa zapisala, da podpira vse, ki se borijo s kakršnimikoli zdravstvenimi težavami duševne narave, od depresije do tesnobe.