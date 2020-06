Člani skupine Black Eyed Peas spregovorili o odhodu Fergie

Will.i.am, Apl.de.ap inTaboo so razkrili pravil razlog, zakaj jih je zapustila glavna vokalistka Fergie, s katero so skupaj sodelovali kar 10 let. Od skupine se je poslovila v letu 2017. V intervjuju za ameriško revijo Billboard so povedali, da se je Fergie odločila popolnoma posvetiti materinstvu in cilju biti dobra mama. To je bilo njeno edino vodilo, vodja skupine Will.i.am pa je povedal, da jo je takrat pri odločitvi popolnoma podpiral: ''Imamo jo zelo radi, osredotočena je na to, da je dobra mati. To je težaško delo in če je to nekaj, kar si želi početi, ji stojimo ob strani. To je nekaj, kar je ustvarila sama in tako sledi tej poti. Radi jo imamo in zanjo želimo le najbolje.''Član skupine Apl.de.ap pa je dodal: ''Na žalost se urnik skupine ni skladal z njeno željo, na katero se želi osredotočiti. Zato je prišlo do takšnega izida.''