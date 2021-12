Člani skupine BTS ob koncu leta odhajajo na daljši premor

"Skupina BTS se bo osredotočila na priprave za koncert in izdajo novega albuma, s katerim bodo naznanili začetek novega poglavja," so v izjavi za javnost še povedali pri agenciji in ob tem ostali skrivnostni glede točnega datuma povratka. Znano je le, da skupino marca prihodnje leto čaka nastop v domači Južni Koreji, kjer zagotovo ne bo manjkalo njihovih oboževalcev, ki so ob novici, da se skupina začasno poslavlja, sicer izrazili žalost, a hkrati tudi veliko mero razumevanja.