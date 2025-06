Članica skupine Atomic Kitten pričakuje prvega otroka

Članica nekdaj popularne ženske skupine Atomic Kitten pričakuje prvega otroka. 44-letna Liz McClarnon in njen mož Peter Cho sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju že maja, pevka pa je nedavno spregovorila o težavah z zanositvijo, s katerimi sta se morala spopadati, odkar sta se leta 2023 poročila in si želela ustvariti družino.

Liz McClarnon po težavah z zanositvijo pričakuje prvega otroka. 44-letna pevka, ki je zaslovela kot članica britanske ženske skupine Atomic Kitten, je za The Mirror spregovorila o težki poti, ki sta jo z možem Petrom Chojem, s katerim sta se spoznala leta 2021 in se dve leti pozneje poročila, morala prestati, da si bosta končno ustvarila družino.

Pevka je v intervjuju razkrila, da je poskušala zanositi s pomočjo umetne oploditve, a so bili vsi postopki do sedaj neuspešni. "Po zadnjem sem rekla, da sem s tem zaključila, Peter pa se je strinjal. Rekel je le, da je to moje telo in me bo podpiral pri moji odločitvi, kar mi je veliko pomenilo. Čustveno sem bila na psu, res je bilo težko," je povedala pevka.

Dodala je, da ji je bilo v veliko pomoč, da je lahko božične praznike preživela obdana z družino, ob celotnem procesu zanositve pa je spoznala, da je otrok res pravi čudež. "Spoznala sem, da je imeti otroka pravi čudež. Toliko stvari se mora poklopiti, da nekdo zanosi in dobi zdravega otroka," je povedala za The Mirror.

Liz je pred kratkim na družbenem omrežju delila video, ob katerem je pripisala: "Pred vami sem nekaj skrivala in večino časa sem se izogibala družbenim omrežjem, saj se je bilo včasih težko smejati. Po letih občasno boleče umetne oploditve in težkih trenutkov, sem noseča." Na posnetku pevka sedi na klopci s hrbtom obrnjena proti kameri, proti koncu pa vstane in pokaže nosečniški trebušček.

"Ne morem verjeti, da smo tukaj. Toliko vas je, ki ste prestale isto kot jaz ali še hujše izkušnje. Želela sem deliti, kar lahko in dodati svoj glas in uho tistim, ki so že pomagali drugim razumeti ali se spopasti z vsem, kar umetna oploditev prinaša in izgubo, ki sledi tolikšnemu upanju. Bila sem del čudovitih podpornih skupnosti. Zelo sem hvaležna," je še pripisala.

