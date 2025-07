Članica skupine Blackpink razkrila, s čim se 'pocrklja' po koncertu

Pozornost javnosti je pritegnila zadnja fotografija v galeriji, na kateri je zvezdnica pokazala, s čim se 'pocrklja' po koncertu. Kljub slavi in denarju je Lisa očitno še vedno skromna. Zadovolji se namreč z instant rezanci s pekočo omako, ki so v zadnjih mesecih precej priljubljeni tudi na družbenem omrežju TikTok.

Spomnimo, potem ko so si dekleta iz skupine Blackpink vzele premor, da bi se osredotočile na lastne glasbene projekte, so Jennie, Lisa, Jisoo in Rosé na veselje oboževalcev sporočile, da bodo ponovno združile moči. V preteklem letu so se dekleta sicer posvetile lastnim glasbenim projektom, Rosé je z Brunom Marsom izdala pesem APT, ki je hitro postala radijski hit. Glasbo sta izdali tudi Jennie, ki je zaigrala tudi v seriji Idol, in Lisa, ki je navdušila v Belem lotosu. Kreativna je bila tudi četrta članica Jisoo.