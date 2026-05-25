Članica skupine Girls Aloud postala mama

Nicola Roberts je prvič postala mama. Pevka skupine Girls Aloud je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer je delila tudi fotografije z dojenčico, na njih pa je tudi njen partner Mitch Hahn , ki v naročju drži hčerko. Kmalu po objavi so zvezdnici v komentarjih čestitali številni zvezdniški prijatelji, med katerimi so bili tudi pevka Sophie Ellis-Bextor , televizijska voditelja AJ Odudu in Katie Piper ter igralka Michelle Keegan .

"Z njo je, kot bi bila nebesa na Zemlji, in še vedno ne moreva verjeti, da je najina," je dejala pevka, ki ji je čestitala tudi Nadine Coyle, sočlanica skupine Girls Aloud. Vse štiri članice so se po več kot 11 letih ponovno združile za turnejo po Veliki Britaniji in Irski leta 2024. Koncerte so posvetile nekdanji članici Sarah Harding, ki je leta 2021 izgubila bitko z rakom. Stara je bila 39 let.