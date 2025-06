Članica skupine Pussy Riot v muzeju prebiva v navidezni zaporniški celici

Med preživljanjem časa v navidezni zaporniški celici Nadya Tolokonnikova uporablja stranišče, šiva oblačila in ustvarja zvočne pokrajine. Obiskovalci jo lahko opazujejo skozi rešetke ali na posnetkih varnostnih kamer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glasebnica ima ob sebi knjige in umetniška dela ruskih, ameriških in beloruskih zapornikov ter risbo brata pokojnega ruskega disidenta Alekseja Navalnega. Šivalni stroj spominja na ročno delo, ki ga je opravljala v zaporu, v stene so vrezane besede protesta.

"Ljudje avtoritarnosti ne jemljejo resno," je Tolokonnikova povedala za AFP. Po besedah 35-letne aktivistke se v več državah širi koncept policijske države. "Kot nekdo, ki je več kot 25 let živel pod avtoritarno oblastjo, vem, kako resnična je in kako se korak za korakom začne z aretacijo ene osebe," je dejala. "Potem pa se zgodi, da je celotna država pod vojaškim škornjem," je dodala.

Po mnenju Tolokonnikove je januarska vrnitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo sprožila "erozijo sistema zavor in ravnovesij". Obenem meni, da bi se morali umetniška skupnost in družba zoperstaviti vladnim zlorabam moči.

Nekaj posameznikov, ki si je že ogledalo performans, se po pisanju AFP strinja s Tolokonnikovo, da družba postaja preveč pasivna. Kot je povedala grafična oblikovalka Jimmie Akin, Američani nočejo verjeti grožnji o izgubi svojih svoboščin, skrbijo jo tudi spremembe politike v času Trumpovega predsedovanja. Po mnenju kustosa Alexa Sloana performans prikazuje, kako se povečan nadzor in pretirana oblast širita, svoboščine pa so vedno bolj ogrožene.

Punk skupina Pussy Riot je bila ustanovljena leta 2011. Svojo glasbo združuje z ostro kritiko ruskega režima. Posebej odmeven je bil njihov nastop v moskovski cerkvi Kristusa Odrešenika leta 2012, ko so članice skupine protestirale proti uradni politiki Kremlja s tako imenovano punk molitvijo ter bile zaradi tega aretirane in kasneje tudi obsojene. Performans v Muzeju sodobne umetnosti v Los Angelesu bo na ogled do sredine junija.