Članica skupine Pussycat Dolls postala mamica

Jessica Sutta je 25. maja postala mamica. S srčnim izbrancem Mikeyjem Marquartom sta sina poimenovala Michael Jesse "MJ" Marquart, dojenček pa je ob rojstvu tehtal 3.799 gramov in meril 53 centimetrov.

Novopečena mamica je za Entertainment Tonight (ET) povedala, da so ji po štirih urah popadkov na koncu morali narediti carski rez. Med drugim pa je pohvalila zdravnico Karla Iacampoin njeno celotno ekipobolnišnice St. John’s v Santa Monici. Dejala je, da je med njimi začutila odlično kemijo ter veselje in da so ji celotno izkušnjo naredili udobno in nepozabno! ''Med operacijo je iz zvočnikov odzvanjala rock glasba in ko se je rodil MJ, se je predvaja pesem "Good Times Bad Times'' rock skupineLed Zeppelin. Tiskovni predstavnik družine je za ET povedal, da se ''mamica, dojenček in očka odlično počutijo in so že doma ter uživajo v svoji novi razširjeni družini". Jessica je v novi objavi na Instagramu, s katero je naznanila prihod novega člana družine, združila dve fotografiji. Na prvi jo prvorojenec drži za roko, na drugi pa se jima je pri poziranju pridružil še hišni ljubljenček.

''Z Mikeyjem komaj čakava, da ga boste vsi spoznali, a za zdaj se bova privajala na novi starševski vlogi temu čudovitemu fantku. Hvala za vso ljubezen in podporo!''je še zapisala v objavi.