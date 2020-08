Članica skupine RBD pokazala nosečniški trebušček

Dulce Mario kmalu čaka najpomembnejša vloga v njenem življenju – postala bo mama. Priljubljena mehiška pevka in igralka je z oboževalci na Instagramu, kjer ima 7,5 milijona sledilcev, delila nosečniški fotografiji, s katerima je želela pokazati, kako njen dojenček hitro raste. "Ta dojenček me je že zdaj naučil veliko stvari, ne glede na trenutne okoliščine, življenje gre najprej ... Raste in meni je dal pomembno lekcijo, da sem močnejša in pogumnejša, ker v sebi nosim še eno srce, ki me potrebuje ... Tudi če tisočkrat padeš, se moraš vedno pobrati," je svoje misli strnila pod objavo ter dodala, da že občuti otrokovo brcanje.

Mehiška zvezdnica je nosečnost potrdila junija, kmalu pa bo v šestem mesecu nosečnosti. Tudi med nosečnostjo je aktivna, saj je pred kratkim posnela še nekaj prizorov druge sezone serije Falsa Identidad, ki na ameriške televizijske zaslone prihaja naslednji mesec.

Na njeni fotografiji se je odzvala tudi njena kolegica Anahi, s katero sta bili skupaj v glasbeni skupini RBD. Anahi, ki se je februarja razveselila drugega sina, je zapisala: "Tako čudovita si! Otrok že čuti, koliko ljubezni bo deležen, ko bo prišel na svet." Objavo pa je komentirala tudi tretja članica skupineMaite Perroni,ki trenutno blesti v vlogi Alme v Netflixovi seriji Obscuro deseo. Ta je kratko in jedrnato zapisala: "Vse dobro, Dul."