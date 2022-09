Članica Spice Girls razkrila, da je bila žrtev spolnega napada

Melanie 'Mel C' Chisholm, znana tudi pod vzdevkom Sporty Spice, je v novi avtobiografiji z naslovom Who I Am: My Story prvič spregovorila o travmatičnem dogodku iz svoje preteklosti. Razkrila je, da je bila leta 1997 pred prvim koncertom skupine Spice Girls žrtev spolnega napada. Stara je bila 23 let.

Melanie 'Mel C' Chisholm, članica dekliške skupine Spice Girls, je v novi avtobiografiji z naslovom Who I Am: My Story razkrila, da je bila pred prvim koncertom žrtev spolnega napada. Glasbenica, ki je bila znana tudi pod vzdevkom Sporty Spice, je v knjigi tako prvič spregovorila o dogajanju v hotelski sobi v Istanbulu leta 1997, kjer se je kot 23-letnica pripravljala na svoj prvi nastop v živo.

icon-expand "Kar se mi je zgodilo, sem nekako takoj zakopala, ker so me čakale obveznosti." FOTO: Profimedia

"Zgodilo se je noč pred prvim nastopom v živo skupine Spice Girls. Bile smo v Istanbulu, kjer smo imele dva koncerta. Še nikoli nismo imele celovečernega koncerta, tako da smo tedne vnaprej vadile, popravljale kostume, ličila. Vse je vodilo proti vrhuncu tega, kar sem si od nekdaj želela početi in kar sem želela biti," se je dogodkov v knjigi spominjala Angležinja. V nadaljevanju je zapisala, da se je incident zgodil, ko si je v hotelu privoščila masažo. "Bila sem v okolju, kjer se moraš pred to osebo sleči. To me je prizadelo. Predvidevam, da je bila različica spolnega napada blaga različica, vendar sem se počutila ranljivo. Bilo mi je nerodno, nato pa sem se počutila negotovo. Spraševala sem se, ali sem razumela, kaj se je zgodilo."

icon-expand "Zgodilo se je noč pred prvim nastopom v živo skupine Spice Girls." FOTO: Profimedia

V knjigi je opisala tudi trenutke po samem travmatičnem dogodku. "Kar se mi je zgodilo, sem nekako takoj zakopala, ker so me čakale obveznosti, na katere sem se morala osredotočiti. Nisem hotela delati hrupa, pa tudi nisem imela časa, da bi se s tem ukvarjala," je o občutkih, ki so jo v tistih trenutkih spreletavali, povedala. Šele s časom in leti, skozi katera se s problemom ni soočila, je spoznala, da je zadevo popolnoma zakopala. Dogodka se je ponovno spomnila prav v času nastajanja avtobiografije. "Niti pomislila nisem, da bi to vključila v knjigo, potem pa sem seveda pomislila, ali to sploh želim razkriti. Nato sem spoznala: pomembno je, da to povem in da se končno s tem spopadem in zadevo predelam."

icon-expand "Pomembno je, da to povem in da se končno s tem spopadem in zadevo predelam." FOTO: Profimedia

Glasbenica je sicer že v preteklosti odkrito spregovorila o težavah z depresijo. Priznala je, da je narava glasbene industrije kruta in brezsrčna, vse skupaj pa da jo je spravljalo v veliko nesrečo. "Bila sem ranljiva, tabloidi pa kruti in brezsrčni. To me je pripeljalo do bolezni," je dejala leta 2020. Pevkina avtobiografija bo na knjižne police prišla 15. septembra.