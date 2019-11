Članica Spice Girls zaradi depresije poiskala profesionalno pomoč

Melanie Chrisholm, Mel C , oziroma 'športna spajsicai, je v intervjuju za The Guardianpovedala, da je na začetku depresijo zamenjala za 'stranske simptome' slave. Dekleta skupine Spice Girls so namreč po celem svetu zaslovele skoraj čez noč, zato so se s slavo na začetku zelo težko spopadale.

"Bila sem spajsica. Za pet minut sem bila ena najbolj znanih ljudi na svetu. Kako se spopadeš s tem. Do tebe se vsi obnašajo drugače,"je v intervjuju povedala Mel C in dodala, da je mislila, da bodo občutki, ki so jo prevzemali, minili: "Rekla sem si, da pač bom normalna, vesela 19-letnica, kot sem bila sicer." Povedala je, da je negativne občutke ignorirala in jih potlačila, potem pa se je depresija čez nekaj let spet pojavila: "Šele takrat sem dojela, da je to del mene, da sem to jaz."

V iskrenem intervjuju je povedala, da je poiskala strokovno pomoč. Terapevta obiskuje še dandanes, in sicer enkrat tedensko, poleg tega pa je zatočišče našla v športu. Dodala je, da prezira idejo, da so ženske, ki so športno aktivne, zagotovo nezadovoljne s svojim telesom: "Rada se trudim biti boljša različica same sebe, trudim se biti hitrejša, močnejša." Dodala je, da je njena rešiteljica na nek način tudi njena 10-letna hči, saj na življenje gleda povsem drugače:"Vidim, da ne bi nikoli dovolila, da bi se določene stvari, ki so se dogajale meni, dogajale njej. Velikokrat se mi zdi, da je ona moja učiteljica. Zaradi nje imam veliko več poguma, zaradi nje se bolje počutim v svoji koži in imam boljši odnos sama do sebe."