Članici dueta The Veronicas po incidentu pospremili z letala

Sestri Lisa in Jessica Origliasso, članici dueta The Veronicas, je osebje zaradi neprimernega obnašanja pospremilo z letala na letališču v Sydneyju. Incident naj bi se zgodil po tem, ko ju je stevardesa prosila, da premakneta svoja kovčka na drugo lokacijo.

"Lisa je stevardeso vprašala, ali ji lahko pomaga s kovčkom, ker je sama zelo majhna in ga ni mogla doseči," sta pevki zapisali na Instagramu. "Stevardesa ni želela pomagati in je dejala, da to nasprotuje politiki podjetja. K sreči nama je priskočil na pomoč simpatičen moški," sta še dodali.