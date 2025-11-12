Članici klana Kardashian izbrisali fotografije s Harryjem in Meghan

Pozorni spletni uporabniki so na Instagramu opazili, da sta Kim Kardashian in Kris Jenner iz galerij fotografij velike rojstnodnevne zabave izbrisali utrinke s princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan Markle . Odtujena člana angleške kraljeve družine sta bila del zvezdniške smetane, ki se je udeležila 70. rojstnega dneva slavne 'mamadžerke' Kris, njuni fotografiji pa sta po prvotni vključitvi izginili iz objav tako slavljenke kot njene hčerke.

Točen razlog za izbris fotografij sicer ni znan, mnogi pa so prepričani, da za tem stojita prav Harry in Meghan. Predvsem angleška javnost je zelo kritizirala dejstvo, da sta se princ in njegova soproga udeležila takšnega dogodka, dodatno jih je podžgalo poročanje, da je Meghan Markle zabavo izkoristila za mreženje.

Javnost verjame, da sta zakonca, ki skrbno nadzorujeta svojo javno podobo, prosila za umik fotografij. Na govorice se sicer nihče od vpletenih ni odzval.