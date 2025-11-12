Svetli način
Članici klana Kardashian izbrisali fotografije s Harryjem in Meghan

Los Angeles, 12. 11. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 7 minutami

Kris Jenner in njena hči Kim Kardashian sta po objavi odstranili skupne fotografije s princem Harryjem in Meghan Markle. Kljub ugibanjem, da naj bi bila za izbris zaslužna zakonca Sussex, nihče od vpletenih dogodka ni komentiral. Drugi zvezdniški gostje so ostali v galerijah na Instagramu.

Pozorni spletni uporabniki so na Instagramu opazili, da sta Kim Kardashian in Kris Jenner iz galerij fotografij velike rojstnodnevne zabave izbrisali utrinke s princem Harryjem in njegovo soprogo Meghan Markle. Odtujena člana angleške kraljeve družine sta bila del zvezdniške smetane, ki se je udeležila 70. rojstnega dneva slavne 'mamadžerke' Kris, njuni fotografiji pa sta po prvotni vključitvi izginili iz objav tako slavljenke kot njene hčerke.

Kim Kardashian in Kris Jenner na Instagramu izbrisali fotografije princa Harryja in Meghan Markle
Kim Kardashian in Kris Jenner na Instagramu izbrisali fotografije princa Harryja in Meghan Markle FOTO: Instagram

Točen razlog za izbris fotografij sicer ni znan, mnogi pa so prepričani, da za tem stojita prav Harry in Meghan. Predvsem angleška javnost je zelo kritizirala dejstvo, da sta se princ in njegova soproga udeležila takšnega dogodka, dodatno jih je podžgalo poročanje, da je Meghan Markle zabavo izkoristila za mreženje.

Javnost verjame, da sta zakonca, ki skrbno nadzorujeta svojo javno podobo, prosila za umik fotografij. Na govorice se sicer nihče od vpletenih ni odzval.

Preberi še Na rojstnodnevni zabavi Kris Jenner se je zbrala svetovna smetana

Fotografije ostalih povabljencev ostajajo na spletu. Med njimi so bili tudi Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Beyoncé, Jay-Z in zakonca Bezos, ki sta dogodek gostila v svojem dvorcu. S slavljenko so praznovali tudi njeni otroci Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner in Kylie Jenner ter tudi njen partner Corey Gamble.

