Clarksonu godi, da oddaja Top Gear brez njega ni tako uspešna

59-letni britanski zvezdnik Jeremy Clarkson je lani shujšal za skoraj trinajst kilogramov. Da mu je to uspelo, je zdaj priznal, je bilo krivo to, da je imel prosto leto in je s partnerico, 46-letnoLiso Hogan, odšel na dopust po Indoneziji, kjer je precej spremenil svojo prehrano. Clarkson, ki zdaj vodi oddajo The Grand Tour, je nedavno obiskal Vietnam, kjer se je, kot je dejal, bolje prehranjeval in veliko kolesaril, tudi v pub.

"Imel sem prosto leto, ko sem bil večinoma na dopustu in sem bolj zdravo jedel. Drži pa tudi to, da sem to leto imel raje kolo kot pa avto. Kolesarjenje mi sicer ni všeč, ker sem ves polomljen, a sem izgubil precej kilogramov. Vsak dan sem kolesaril tri kilometre, tudi, če sem hotel iti na pijačo, želel sem se spraviti v formo,"je povedal v šovu Jonathana Rossa.

Povedal je celo, da si je želel omisliti tetovažo, a da se je "podelal v hlače", govora pa je bilo tudi o njegovi prejšnji oddaji Top Gear, od katere je moral odstopiti leta 2015, potem ko naj bi udaril producenta, menda v prepiru zaradi hrane. Oddaja, ki jo je vodil z Jamesom MayeminRichardom Hammondon, je po njihovem odhodu utrpela precejšen padec gledanosti, njihova mesta pa so zavzeli Chris Harris, Paddy McGuinnessinAndrew 'Freddie' Flintoff.

Ross ga je vprašal, kako vzhičen je na lestvici od ena do deset, da Top Gear ni niti približno toliko uspešen zdaj, ko njega ni več zraven. "Tale bo težka, naj poskusim. James in Richard sta jim vedno želela vse dobro. Jaz jim ne. No ja, jim. Ne, jim ne," je v smehu priznal Clarkson.